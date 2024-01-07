Ново-Огарево, Московская область, 7 января, 2024, 11:44 — ИА Регнум. На встрече с семьями Героев России, погибших в спецоперации, президент РФ Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с её мощами. Подробности этой истории глава государства рассказал после рождественской службы в ночь на 7 января.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я её сюда привёз, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это её дом, она здесь жила. Потом перенёс её сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом», — сказал российский лидер.

Елизавета Фёдоровна Романова относится к так называемым Алапаевским мученикам — членам императорского дома Романовых, убитые в ночь на 18 июля 1918 года — через день после расстрела императорской семьи. Елизавета Фёдоровна в своей жизни была женой московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Кроме того, она являлась председателем Императорского православного палестинского общества (с 1905 г.), попечительницей Елизаветинской общины сестёр милосердия Красного Креста, покровительницей Сергиевского православного братства и других общественных организаций.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 января президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе также присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Глава государства заверил их в дальнейшей поддержке со стороны чиновников всех уровней власти. Путин добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.

На этой встрече президент в качестве наиболее любимых философов назвал Николая Бердяева и Иммануила Канта, отметив, что для того чтобы понять труды философов, в них нужно проникнуть.