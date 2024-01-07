Токио, 7 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Число жертв землетрясений, которые продолжаются в Японии с 1 января, достигло 128. Об этом сообщает телеканал NHK.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press

«В префектуре Исикава погибли 128 человек, 560 человек получили серьёзные ранения», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, серия крупных землетрясений произошла 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии. Самое сильное было магнитудой 7,6. Из-за подземных толчков объявлялась угроза цунами.

Ранее сообщалось о 126 погибших. Помимо этого, экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.

В центральном регионе Японии 6 января произошло необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками. Отмечается, что магнитуда составила 4,4, что является обычным для афтершоков средней силы показателем. Однако уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале, что соответствует сильным землетрясениям магнитудой выше 6.

Кроме того, очевидцы отмечают, что сильных толчков не ощущалось. Не исключено, что противоречивость данных могла быть вызвана неисправностью в оборудовании.