Брисбен, Австралия, 7 января, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина победила в теннисном турнире в австралийском Брисбене, обыграв в финале соперницу из Белоруссии Арину Соболенко.

Алексей Филиппов/РИА Новости Елена Рыбакина

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Рыбакиной, выступавшей под вторым номером. Белоруска выступала под первым. Матч длился 1 час 12 минут.

Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $1,7 млн.

Елена Рыбакина родилась в Москве, ей 24 года. Её позиция — четвёртая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Победа в Брисбене стала шестой в её карьере.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Соболенко выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив Рыбакину в финале Australian Open. В сентябре она проиграла в финале US Open американке Кори Гауфф.