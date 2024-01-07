Париж, 7 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Западу потребовалось два года, чтобы он осознал успех России в спецоперации на Украине. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение двух лет, факты настигли вас, и вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи!» — написал политик.

Он подчеркнул, что с самого начала СВО многие западные политики и НАТО обещали молниеносную победу Украины и развал России, но этого так и не произошло.

«Разве не НАТО обещало Украине быструю победу?» — поинтересовался Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро заявил, что армия России существенно укрепилась, в то время как ВСУ стали значительно слабее, потеряв технические и человеческие ресурсы. Это даёт основания утверждать, что в этом году РФ может одержать победу в конфликте с Украиной. Он подчеркнул, что Россия в настоящее время находится на подъёме, президент Владимир Путин смог увеличить военный бюджет «до чрезвычайно высоких значений».

Украина же не в состоянии восполнить свои потери. Ситуацию усугубляет отсутствие «эффективной поддержки» со стороны Запада, считает генерал.