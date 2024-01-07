Вашингтон, 7 января, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Нападки на Православную церковь, которые происходили в последние годы в мире, способствовали тому, что всё больше рядовых американцев стали уделять внимание православию. Об этом рассказал епископ Иероним (Шо), принявший православие в Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в 1960-е годы.

Он отметил, что ещё несколько лет назад американские газеты чаще публиковали статьи о православной вере в кулинарных вкладках, чем в религиозных разделах. Но ситуация изменилась во время войны в Югославии, которая сопровождалась нападками на Сербскую Православную Церковь. После этого сведения о православии стали появляться в главных новостях, уточнил епископ.

Иероним добавил, что в итоге всё больше людей стали задаваться вопросом, что же представляет из себя православие и почему на него осуществляются нападки.

«Таком образом многие американцы стали лучше понимать православие и присоединились к православной церкви», — приводит «РИА Новости» слова епископа, который выразил уверенность в том, что Русская Православная Церковь меньше других церквей подвержена изменениям.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим проводит политику замещения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Власти поддерживают захваты православных храмов раскольниками. Им часто помогают правоохранители.

В Верховной раде Украины рассматривают законопроект о запрете УПЦ на территории страны. 19 октября 2023 года его приняли в первом чтении. Проект закона внёс премьер-министр Денис Шмыгаль.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев 20 октября 2023 года назвал стремление запретить УПЦ грязной политикой, «замешанной на кокаине и сатанизме». По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский готов полностью уничтожить христианство на территории Украины.