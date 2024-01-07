Донецк, 7 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Три человека пострадали в Донецке в результате обстрела города украинскими войсками. Под огнём оказалась территория городской больницы, говорится в сообщении представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Даниил Пионтковский/ТАСС

«Донецк (Ленинский район): на территории ЦГКБ №6 пострадали трое пациентов медицинского учреждения», — отметили в представительстве.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января ВСУ обстреливали Донецк, Горловку, Макеевку и другие населённые пункты ДНР. Огонь по Донецку украинские войска вели с применением РСЗО. По данным СЦКК ДНР, в 18:10 по Петровскому району было выпущено шесть ракет, в 21:25 по городу выпустили ещё четыре ракеты, повреждения получило здание больницы.