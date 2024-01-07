В Магадане пламя охватило склад автозапчастей
В Магадане вспыхнул пожар на складе площадью 750 кв. метров
Магадан, 7 января, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на складе автозапчастей в Магадане. Об этом сообщает 7 января пресс-центр управления МЧС по Магаданской области.
Кадр из видео
Пламя распространилось на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
Усилиями специалистов пожар локализован. В тушении задействованы 45 человек и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 января пожар вспыхнул в селе Балаганное Ольского муниципального округа Магаданской области. Пламя охватило частный жилой дом, в ходе тушения там обнаружили тела четырёх человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.