Магадан, 7 января, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на складе автозапчастей в Магадане. Об этом сообщает 7 января пресс-центр управления МЧС по Магаданской области.

Кадр из видео

Пламя распространилось на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Усилиями специалистов пожар локализован. В тушении задействованы 45 человек и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 января пожар вспыхнул в селе Балаганное Ольского муниципального округа Магаданской области. Пламя охватило частный жилой дом, в ходе тушения там обнаружили тела четырёх человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.