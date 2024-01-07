Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Пункт временного пребывания организован в подмосковном городе Подольске, где действует режим ЧС из-за продолжительного отсутствия отопления в одном из микрорайонов. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил 7 января в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Люди, в чьих домах нет отопления, могут прийти в ПВР, действующий на базе спортивного центра «Юность» в микрорайоне Климовск.

«С 09:00 организуем здесь горячее питание и чай. Есть возможность принять тёплый душ и отдохнуть», — написал Артамонов.

Глава округа также сообщил, что на решение проблемы с отоплением в Климовске брошены все силы и средства. В обстоятельствах аварии, допущенной владельцем частной котельной, разбираются правоохранители.

Без отопления остались 170 домов. Один котёл был запущен накануне, запуск второго ожидается в ближайшее время, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, режим чрезвычайной ситуации действует в Подольске с 5 января. На теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. Были обнаружены три утечки, а сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта.

Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением, заявил 6 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.