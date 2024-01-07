Норильск, Красноярский край, 7 января, 2024, 09:23 — ИА Регнум. В Норильске, на севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает 7 января пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

VCG/Visual China Group/ТАСС

Управление ГО и ЧС города Норильска предупреждает: с 13:00 7 января 2024 года объявляется штормовое предупреждение в Норильском промышленном районе по очень сильному ветру, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ожидается очень сильный ветер, порывы 25 м/с и более, метель.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю предупредили, что уровень воды в реках на территории города Сочи может подняться до неблагоприятных отметок. Отмечается, что в горной зоне возрастает риск схода селей малого объёма. Жителям рекомендовали соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка.

В конце декабря 2023 года в Крыму объявляли штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и повышенной вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Санкт-Петербурге 4 января были побиты сразу три температурных рекорда — ночной, дневной и среднесуточной температуры.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В связи с опасными явлениями ведомство рекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.