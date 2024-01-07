Москва, 7 января, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Рождеством и пожелал им благополучия и крепкого здоровья.

Алексей Никольский/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!» — написал он в Telegram-канале.

Мэр столицы добавил, что великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия, помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества.

«Рождество — это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке», — отметил Собянин, пожелав жителям праздничного настроения, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин накануне Рождества Христова встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в спецоперации Героев России. Российский лидер на встрече спросил о впечатлениях от каникул, обсудил с детьми понравившихся им животных в зоопарке и рассказал о родившейся в Московском зоопарке панде.

Дети и их матери поблагодарили главу государства за встречу, за организованные московские каникулы. В ходе общения собравшиеся рассказали о проблемах с выплатами из-за путаницы с регионом регистрации. Путин обещал разобраться в ситуации вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Кроме того, заверил, что разберётся с проблемами в механизме обеспечения жильём семей погибших участников СВО, а также в дальнейшей поддержке со стороны чиновников всех уровней власти. Владимир Путин добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО, сообщили в Минобороны РФ.