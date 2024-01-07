Бостон, США, 7 января, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Бостон Брюинз» по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал единоличным лидером в гонке бомбардиров лиги.

Григорий Сысоев/РИА Новости Никита Кучеров

Встреча в Бостоне завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев площадки. В команде «Бостон» отличились Трент Фредерик, Чарли Макэвой, Трент Фредерик, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джейк Дебраск и Чарли Койл. У «Тампы» две шайбы забросил Брейден Пойнт и одну — Никита Кучеров.

Кучеров, признанный второй звездой матча, также сделал две голевые передачи. Три очка обеспечили ему чистое четвёртое место в списке лучших ассистентов «Тампы».

По числу передач россиянин обошёл Венсана Лекавалье: 492 против 491. Кроме того, Кучеров вновь стал первым в списке лучших бомбардиров регулярного сезона-2023/24 НХЛ.

После игры с «Бостоном» у него 67 результативных баллов: 28 голов и 39 передач. Следом идёт нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 65 очками.

«Тампа» проиграла в четвёртый раз по итогам последних шести матчей. Команда после 41 матча занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками. На счету «Бостона» пять побед в последних шести играх, команда идёт второй (54 очка в 38 матчах).