Уфа, 7 января, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В Башкирии на реке Белая около города Бирска под лёд провалилась фура. Об этом 7 января сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

МЧС Башкортостан

Отмечается, что ночью на реке Белая в Бирском районе под лёд провалился грузовик на ледовой переправе, автомашина ушла под лёд полностью. Сейчас спасатели уточняют информацию о пострадавших.

Длина участка через реку составляет 520 метров, толщина льда — 30 см, грузоподъемность три тонны, имеется две полосы, каждая шириной по 50 метров, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на месте работают сотрудники оперативных служб региона.

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Как передавало ИА Регнум, на несанкционированной переправе на реке Лене, находящейся на расстоянии 10–12 км от Якутска, трактор с двумя людьми провалился под лёд. На место инцидента прибыли спасатели, инспекторы центра ГИМС, сотрудники ГИБДД и администрации Мегино-Кангаласского района, а также следователи. Они выяснили, что два жителя села Техтюр выехали на лёд на реке Лене в несанкционированном месте, где их трактор ушёл под лёд. По данным ведомства, толщина льда в месте происшествия составляла 15 см.