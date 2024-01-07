Вашингтон, 7 января, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден способен устроить третью мировую войну и уничтожить США ещё до президентских выборов. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп заявил на митинге в штате Айова.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

По его словам, администрация Байдена ни с кем не ведёт себя правильно, из-за чего весь мир может оказаться в состоянии войны.

«Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал Трамп.

Он повторил свой тезис о том, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также контролировал бы ситуацию на Корейском полуострове благодаря своему умению, в отличие от Байдена, ладить с мировыми лидерами.

Трамп отметил, что политическим соперникам не нравятся его хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что ему «нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тыс. единиц ядерного оружия».

Экс-президент назвал себя единственным, кому по силам спасти Америку. В этом случае не разгорится третья мировая война, пообещал он.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагается, что основная борьба развернётся между Трампом и Байденом.

Байден ранее раскритиковал Трампа после его хвалебных высказываний в адрес Путина. Он также напомнил, как Трамп сравнивал письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына с «любовными посланиями».

Трамп 5 января заявил, что абсолютная некомпетентность главы Белого дома угрожает США большими неприятностями. Байден, по его словам, не смог бы управлять и магазином.