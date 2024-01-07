Астана, 7 января, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что эпицентр землетрясения был расположен в 55 км на восток от города Алма-Ата. Энергетический класс землетрясения 9,3, магнитуда MPV 4,6.

По данным специалистов, землетрясение ощущалось в городе Алма-Ате силой в два балла. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в центральном регионе Японии произошло необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками. Отмечается, что магнитуда составила 4,4, что является обычным для афтершоков средней силы показателем. Однако уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале, что соответствует сильным землетрясениям магнитудой выше 6.

Кроме того, очевидцы отмечают, что сильных толчков не ощущалось. Не исключено, что противоречивость данных могла быть вызвана неисправностью в оборудовании.