Вашингтон, 7 января, 2024, 08:03 — ИА Регнум. У США не осталось ракет для зенитных комплексов Patriot и артиллерийских снарядов из-за поставок Украине, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«У нас закончились «Пэтриоты» и артиллерийские снаряды», — написал он в социальной сети X.

Если Киеву власти США решат передать ракеты ATACMS и Tomahawk, то «они у нас тоже закончатся», добавил бизнесмен.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Дэвид Сакс предупреждал, что Украина рухнет в случае, если лидер киевского режима Владимир Зеленский не откажется от планов по дальнейшим попыткам провести контрнаступление. Причиной такой ситуации якобы станет позиция администрации украинского президента и генералов ВСУ. Эксперт добавил, что украинские войска понесли огромные потери из-за приказа офиса Зеленского продолжать предпринимать попытки по наступлению.

США не смогут в течение длительного времени поставлять Киеву ракеты для ПВО ЗРК Patriot. Об этом узнали журналисты американской газеты The New York Times от источников в Белом доме и Пентагоне.

По информации издания Newsweek, массированные удары Вооружённых сил России по объектам на Украине полностью истощили возможности украинской ПВО. Опасения растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился до минимума.