Вашингтон, 7 января, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Бывшая супруга голливудского актёра Кристиана Оливера Джессика Клепсер разместила на странице компании Wundabar Pilates в соцсети, в которой она работает, пост-некролог по поводу трагической гибели в авиакатастрофе мужа и двух их дочерей.

Кристиан Оливер

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой. Наши дочери вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолёта возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», — написано в некрологе от имени Джессика и семьи.

В конце поста есть просьба «уважать просьбу семьи о конфиденциальности», а также «вместо цветов» скорбящим предложили сделать пожертвование через краудфандинговую платформу.

Как сообщало ИА Регнум, Кристиан Оливер, трагическая гибель которого поразила киносообщество, за несколько дней до авиакатастрофы опубликовал в соцсетях «жуткое» послание.

За два дня до катастрофы Оливер опубликовал фото с пляжем в тропической обстановке с подписью.

«Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году», — написал он.

За три дня до трагедии он написал: «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год (вот) и мы пришли».

Полиция карибского государства Сент-Винсент и Гренадины подтвердила, что актёр Кристиан Оливер, его дочери (10 и 12 лет) и пилот погибли в авиакатастрофе на одном из островов.

Кадры с крушением самолёта опубликовала Daily Mail Online. На них видно, как самолёт буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова.

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Пилот за мгновение до катастрофы связался с диспетчерами и сказал, что у него проблемы, он поворачивает обратно.