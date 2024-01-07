Берлин, 7 января, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Украине необходимо передать дальнобойные немецкие ракеты Taurus, чтобы предотвратить победу России в конфликте на Украине. Соответствующее заявление премьер-министра Баварии и председателя оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркуса Зёдера опубликовал портал T-Online.

Patrick Büttgen, phoenix Маркус Зёдер

Перед тем как начать заседание депутатов партии в Верхней Баварии, Зёдер заявил, что поставка Taurus якобы поможет Киеву «отразить постоянные удары беспилотников и ракет». Политик убеждён, это «единственный серьёзный шанс» для ВСУ набраться мужества и не дать победить России, иначе Германия и ЕС окажутся под угрозой «реальной проблемы безопасности».

По мнению Зёдера, США в будущем отойдут от решения международных кризисов, поэтому необходимо существенное обновление бундесвера.

Как сообщало ИА Регнум, в январе сразу три немецкие партии, входящие в правительственную коалицию, призвали к поставке ВСУ крылатых ракет Taurus. Исходя из заявлений политиков, такое вооружение поможет ВСУ в уничтожении Крымского моста и Черноморского флота, следовательно, «Россия уйдёт из Крыма».

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука в эфире украинского телевидения рассказал о наличии у России достаточных возможностей для нанесения массированных ударов по украинским целям. Украинцы должны быть готовы к ежедневным ударам, сказал он.

Немецкий журналист Юлиан Репке выразил несогласие с заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на её очередной призыв в соцсетях о необходимости больше поставлять для ВСУ систем ПВО. Киевской армии уже не победить российскую в небе. У ВСУ поставляемые Германией ракеты закончатся быстрее, чем у русских, добавил он.