Наступивший 683-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массовых отказах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевать за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Со ссылкой на неназванных представителей украинской армии издание «Страна. ua» отмечает, что, побывав в Крынках, не только солдаты, но и офицеры не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм, где уже не спрятаться от большого количества российских дронов, по наводке которых артиллерия ВС РФ ровняет Крынки с землей.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Среди военнослужащих украинской армии есть и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида, утверждают источники СМИ. Также сообщается о большом преимуществе российской армии на данном участке фронта — как в живой силе, так и технике.

Сегодня, 7 января, православные отмечают Рождество Христово. Этот светлый праздник президент России Владимир Путин вместе с семьями военнослужащих встретил в храме Спаса Нерукотворного в Ново-Огарёве. В своём рождественском поздравлении глава государства отметил, в частности, заслуги церкви в поддержке героев СВО и жителей Новороссии.

«Глубокого и искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников спецоперации, жителей Донбасса и Новороссии», — сказал российский лидер.

Перед этим в канун Рождества состоялась встреча президента с членами семей военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.