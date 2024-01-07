Донецк, 7 января, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Российская армия в зоне спецоперации бьёт только по военным объектам в отличие от Киева, который нанёс удар по «мамочкам с колясками» в Белгороде и Донецке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Мы — другие, потерять человечность нельзя, надо оставаться людьми», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Пушилина, у жителей Донецка с 2014 года есть «моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь», но они не такие.

«Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?» — задал риторический вопрос Денис Пушилин.

По словам главы республики, вся Россия сплотилась вокруг решения президента Путина о начале СВО именно потому, что люди видят, что Россия действует по справедливости, поступает правильно.

«Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьёзными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент — оставаться людьми», — заключил Пушилин.

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