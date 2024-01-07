Киев, 7 января, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Многие украинцы отказываются участвовать в боях в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали изданию «Страна. ua». офицеры ВСУ.

Анна Рыжкова ИА Регнум СВО. Херсонская область. Крынки и окрестности. 01.12

«Многие отказываются, побывав в Крынках, снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте и даже из числа офицеров», — признались украинские военные.

При этом в армии есть случаи самоубийств из-за нежелания отправляться в Крынки.

Офицеры заявили, что их бойцы не понимают, зачем им нужно удерживать этот район и насколько это вообще целесообразно.

«В Крынках нет места, где можно укрыться, так как российские дроны постоянно наблюдают и, как только мы появляемся, артиллерия открывает огонь», — цитирует издание командиров ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ отправляет бойцов на верную смерть в боях в районе Крынок на левом берегу Днепра, чтобы создать иллюзию ведения наступательных действия и получить на Западе дополнительное финансирование, отметил в своём репортаже на немецком телеканале Welt журналист Кристоф Ваннер.

Никакого военного смысла операции на контролируемом Россией левом берегу Днепра не имеют, они нужны ВСУ для того, чтобы продемонстрировать свою способность вести наступательные действия и получить дополнительное финансирование, заявил автор.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ оказались в огневом мешке в районе села Крынки. Он подчеркнул, что Киев бросает своих военных на этот участок линии боевого соприкосновения исключительно по политическим соображениям.