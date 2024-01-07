Москва, 7 января, 2024, 06:24 — ИА Регнум. В ночь на 7 января в центральной части Москвы загорелся отель, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Возгорание произошло на третьем этаже гостиницы на улице Семёновский Вал, дом № 2.

Из здания было эвакуировано 364 человека, ещё двоих спасли огнеборцы.

В настоящее время пожар потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 января в Москве тушили пожар в жилом многоквартирном доме на улице Большая Тульская. 14-этажный «дом-корабль» загорелся на площади пять квадратных метров. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11-м этаже. В результате происшествия пострадавших не было.

В октябре 2023 года произошёл пожар в московской гостинице, расположенной на Литовском бульваре. Из горящего здания спасли шесть человек.