Вашингтон, 7 января, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Без западной помощи Украина столкнётся с дефицитом бюджета, для его восполнения придётся печатать деньги, сообщила 6 января американская газета The Wall Street Journal.

ru.torange.biz Гривны

По данным издания, Украина в краткосрочной перспективе находится в более уязвимой ситуации из-за сокращения западной поддержки. Кроме того, растёт обеспокоенность возможной сменой подхода США к помощи Украине после президентских выборов в 2024 году.

«Без поддержки Украине придётся урезать бюджетные траты или даже печатать деньги для восполнения дефицита, что грозит серьёзными рисками для её экономики», — написал автор.

Газета полагает, что инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не позволят вывести её на один уровень с более масштабным российским ВПК.

Как сообщало ИА Регнум, экономист Алексей Кущ сравнил помощь западных доноров для Украины с «финансовой анестезией». Без поддержки в стране начнутся разрушительные процессы, заявил он, комментируя ситуацию с платёжным балансом Украины за январь–ноябрь 2023 года.

По словам эксперта, Украина пока платёжеспособна, однако это связано с внешним кредитованием. «Торговая дыра» приводит к сильному оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд, что превышает 20% ВВП.

США не могут длительное время поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны ЗРК Patriot. Данный вид вооружения стоит от двух до четырёх миллионов долларов за штуку, написали журналисты в статье американской газеты The New York Times.