Пекин, 7 января, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Правительство Китая вводит ответные санкции в отношении пяти американских компаний из-за поставок вооружения Тайваню и рестрикций США в отношении китайских предприятий и частных лиц, сообщила пресс-служба МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В заявлении говорится, что США откровенно нарушают принцип «одного Китая», продавая оружие тайваньской администрации, и под разными предлогами вводят незаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР.

Ответными мерами в отношении американской стороны в соответствии с законодательством КНР о противодействии иностранным санкциям власти Китая решили ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions, уточнили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года замглавы Еврокомиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не исключает возможности введения санкционных мер в отношении Китая в случае, если Пекин откажется от снижения барьеров для экспорта из объединения. У КНР огромное положительное сальдо торгового баланса, а уровень открытости со стороны Китая и ЕС не совпадает, сказал он.

ЕК 8 мая 2023 года впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции в отношении ряда китайских компаний за поставки оборудования в РФ, якобы применяемого в военных целях.

В конце декабря 2023 года под американские ограничения попали компании Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге (Китай), а также две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов — Voliton DMCC и Sun Ship Management D.