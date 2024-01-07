Киев, 7 января, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Один из командиров воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Украине истребителей F-16. Об этом написала «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Игнат пояснил, что на сайте минобороны Дании нет никаких заявлений о переносах сроков поставок.

«Издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в СМИ. Западные СМИ часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться», — заявил Игнат, добавив, что ВСУ ожидает истребители весной.

Как передавало ИА Регнум, первая поставка Данией истребителей F-16 на Украину задерживается примерно на полгода. Об этом со ссылкой на министерство обороны королевства 6 января сообщила газета Berlingske. Изначально отправка военных самолётов планировалась на новогодние праздники. Дания обещала Киеву 19 машин.

В военном ведомстве объяснили перенос сроков тем, что украинцы ещё не готовы к использованию истребителей на фронте. Более подробных причин в датском военном ведомстве не назвали.

В Дании для полётов на F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов.

Власти Дании могли перенести поставку шести американских истребителей F-16 Украине из-за внутриполитической ситуации в стране, заявил 6 января член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Население выступает против помощи Киеву.