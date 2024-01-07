Краснодар, 7 января, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Полиция Краснодара 5 января обнаружила в частном доме тела женщины и мужчины, впоследствии было установлено, что это были бывшие супруги: шеф-редактор ГТРК «Кубань» 48-летняя Зоя Коновалова и 52-летний Андрей Губатюк.

Союз журналистов Кубани Зоя Коновалова

У погибшей остались 15-летняя дочь и совершеннолетний сын. По словам руководителя ГТРК «Кубань» Екатерины Миньковой, семье будет оказана вся необходимая помощь.

По информации следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по факту обнаружения трупов в частном доме по Офицерскому проезду следователи проводят проверку. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По сообщению Союз журналистов Кубани в Telegram-канале, возможной причиной смерти коллеги может быть отравление.

Зоя Коновалова была известна в среде журналистов, работала в Москве в различных печатных изданиях и PR-структурах, на радиостанциях «Маяк» и «Юность».

После переезда в Краснодар в 2003 году была корреспондентом, редактором и ведущей различных СМИ, возглавляла новостную редакцию на «Первом радио», руководила дирекцией информационного вещания телеканала «Кубань 24», а позже — новостным отделом портала «Юга. ру». Последний год возглавляла интернет-редакцию ГТРК «Кубань».