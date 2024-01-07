Москва, 7 января, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин накануне Рождества Христова встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в спецоперации Героев России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Для гостей на новогодние праздники в Москве организовали программу с посещением различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Детям показали лошадей в конюшне резиденции.

Путин на встрече спросил о впечатлениях от каникул, обсудил с детьми понравившихся им животных в зоопарке и рассказал о родившейся в Московском зоопарке панде.

Дети и их матери поблагодарили главу государства за встречу, за организованные московские каникулы, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных.

Президент спросил, видел ли он панду-малышку, ребёнок ответил, что не видел.

«Там появилась маленькая панда», — сообщил Владимир Путин детям.

Также он спросил о впечатлениях после посещения конюшни в резиденции. Ребята сказали, что «лошадки классные», особенно арабские скакуны.

В ходе общения собравшиеся рассказали о проблемах с выплатами из-за путаницы с регионом регистрации. Путин обещал разобраться в ситуации вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Кроме того, заверил, что разберётся с проблемами в механизме обеспечения жильём семей погибших участников СВО, а также в дальнейшей поддержке со стороны чиновников всех уровней власти.

Владимир Путин добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.

Одна из женщин на встрече сказала, что многие священники работают на фронте, и предложила создать «военное духовенство», придать ему определенный статус в структуре Минобороны.

«У нас церковь отделена от государства, а в случае, если священники становятся чуть ли не военнослужащими… Церковь хочет быть отделенной от государства, не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем», — пояснил президент и заверил, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии.

После долгого, обстоятельного и душевного разговора с семьями, общения с детьми, президент всех пригласил на рождественский ужин.

В ночь на 7 января Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции в Ново-Огарёве вместе с семьями военнослужащих.

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Поздравляя россиян с Рождеством, президент отметил важность Русской православной церкви и других христианских конфессий страны, вносящих огромный вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Путин пожелал всем православным, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, благополучия и успехов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Владимир Путин в ночь на 7 января находился на службе в храме Благовещенского собора Московского Кремля.

В 2022 году президент встречал Рождество также в храме в Ново-Огарево, возведённом в 1765 году. В дальнейшем церковь перестраивали. В 1932 году её закрыли и приспособили под жилое помещение, убрав верхний купол и колокольни. После реставрации храма в 2004 году он стал домовой церковью резиденции президента.