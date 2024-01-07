Москва, 7 января, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Союз конькобежцев России с прискорбием сообщил, что в канун Рождества умерла воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.

Союз конькобежцев Анастасия Середа

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — написали на странице Союза конькобежцев в соцсетях.

Причина смерти Анастасии Середы не указывается. Но в комментариях и соболезнованиях подписчики написали, что «почти месяц ребёнок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились… Чудо не случилось. Ушла».

20-летняя Анастасия считалась одним из самых ярких и перспективных молодых спортсменов российского шорт-трека, отметили коллеги.

В 2022 году девушка победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Ей прочили блестящее будущее.

Карьеру спортсменки Середа начинала в Мордовии, там и завоевала первые медали.