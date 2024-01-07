Из жизни внезапно ушла 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа
Шорт-трекистка Анастасия Середа внезапно скончалась в возрасте 20 лет
Москва, 7 января, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Союз конькобежцев России с прискорбием сообщил, что в канун Рождества умерла воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — написали на странице Союза конькобежцев в соцсетях.
Причина смерти Анастасии Середы не указывается. Но в комментариях и соболезнованиях подписчики написали, что «почти месяц ребёнок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились… Чудо не случилось. Ушла».
20-летняя Анастасия считалась одним из самых ярких и перспективных молодых спортсменов российского шорт-трека, отметили коллеги.
В 2022 году девушка победила на Кубке России в составе эстафетной команды. Ей прочили блестящее будущее.
Карьеру спортсменки Середа начинала в Мордовии, там и завоевала первые медали.