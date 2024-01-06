Хельсинки, 7 января, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Без России будущая архитектура безопасности в Европе невозможна, решающая роль в дискуссиях на эту тему должна быть за Евросоюзом, заявил в интервью финской газете Ilta-Sanomat министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Я считаю, что будущая архитектура безопасности в Европе будет невозможна без активного участия России. Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путём её исключения», — ответил министр на вопрос о возможности ЕС наладить в будущем отношения с Москвой.

Бока выразил надежду на то, что, когда придёт время, ЕС может сыграть решающую роль в этих дискуссиях по безопасности.

Конфликт на Украине министр прокомментировал необходимостью скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации за столом в ходе переговоров. Также предстоит выяснить, как достичь прочного мира между сторонами, военные действия к этому не приведут, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что для построения эффективной системы безопасности в Европе нужно учитывать в том числе и интересы России. Значительная часть РФ находится в Европе, поэтому придётся совместно искать способ восстановить прочную архитектуру безопасности, сказала она.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в конце ноября 2023 года на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметил, что для ЕС важно продолжение полноценного функционирования организации. Глава европейской дипломатии добавил, что ОБСЕ стала единственной платформой, где обсуждается общая архитектура безопасности Европы.

Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Северной Македонии Буяр Османи 1 января по итогам встречи в Скопье заявил, что дискуссия об исключении России из организации себя исчерпала. Он отметил, что отдельные участники ОБСЕ считают, что организацию основали как платформу для диалога между мыслящими противоположно странами, другие — что предназначение объединения в сборе стран вместе путём вовлечения в обеспечение мировой безопасности и региональной стабильности. Принцип всеобщего консенсуса не будет работать без РФ, подчеркнул Османи.