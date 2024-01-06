Москва, 7 января, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым. Текст поздравления 7 января опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Рождество Христово

«Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости», — говорится в послании.

По словам Путина, эти незыблемые ценности играют особую роль в истории России, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества.

Глава государства отметил важность Русской православной церкви и других христианских конфессий страны, вносящих огромный вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку Героев — участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии, подчеркнул Путин.

Российский лидер пожелал всем православным, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, благополучия и успехов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе также присутствовали семьи погибших Героев специальной военной операции.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с 6 на 7 января провёл рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На богослужении присутствовали иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтёры, прихожане.