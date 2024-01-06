Вашингтон, 7 января, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Масштабная коррупция внутри ракетных войск Китая и всей оборонно-промышленной базе настолько обширна, что председатель КНР Си Цзиньпин был вынужден провести чистки среди военных. Это произошло после того, как выяснилось, что в том числе и взяточничество подорвало усилия страны по модернизации армии и поставило под вопрос способность КНР вести военные действия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских разведчиков.

alexpgp Китайская ракета Куайчжоу

Информаторы издания привели несколько примеров последствий коррупции в Китае, в частности рассказали о случаях, когда ракеты были заполнены водой вместо топлива, а также огромных полях ракетных шахт в западном Китае с крышками, которые не действуют нужным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет.

«Следствие за последние шесть месяцев заманило в ловушку более десятка высокопоставленных чиновников минобороны, что, возможно, стало крупнейшим репрессивным мероприятием Китая в современной истории», — заявили авторы материла.

При этом американские эксперты полагают, что чистки в военных кругах говорят о прочной власти Си Цзиньпина над Коммунистической партией.

Председатель серьёзно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе, заключило информагентство.

Как сообщало ИА Регнум, в Китае для того, чтобы выявить финансовые проблемы и продолжить борьбу с коррупцией, ведётся кампания дисциплинарных проверок в государственных органах, на госпредприятиях и в спортивных организациях. 15 групп инспекторов Центрального комитета Коммунистической партии Китая направлены на места, написало информационное агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин на пленарном заседании ЦК КПК в 2023 году отдал распоряжение о необходимости нанести удар по коррупции. Он отметил, что необходимо направить все возможные и доступные силы на пресечение коррупции как таковой, чтобы люди в принципе не хотели иметь дело с коррумпированными элементами.