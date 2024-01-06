Москва, 7 января, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заверил, что обсудит с главой Минобороны Сергеем Шойгу тему того, чтобы установить обратную связь с семьями бойцов, погибших в спецоперации.

Archive.government.ru Владимир Путин

Путин на встрече с семьями погибших Героев России в канун Рождества в Ново-Огарево сказал, что планируется внести изменения в устав государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает помощь в получении всех полагающихся мер поддержки бойцам и их семьям.

«Я поговорю с министром, чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин встретился с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Глава государства пообщался с родными Героев СВО в канун Рождества и пообещал им поддержку со стороны государства.

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В конце декабря 2023 года президенту представили десятый доклад, в котором выдвигались инициативы по решению системных проблем, имеющихся у участников боевых действий и их семей.

Рабочая группа предложила установить дополнительные меры поддержки и откорректировать существующие механизмы оказания помощи.