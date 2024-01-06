Ново-Огарево, Московская область, 7 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин в храме

На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

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В 2022 году Путин встречал Рождество в этом же храме, возведённом в 1765 году. В дальнейшем церковь перестраивали. В 1932 году её закрыли и приспособили под жилое помещение, убрав верхний купол и колокольни. После реставрации храма в 2004 году он стал домовой церковью резиденции президента.

Как сообщало ИА Регнум, в канун Рождества президент России Владимир Путин встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Глава государства назвал свою встречу с родными Героев СВО сигналом чиновникам, которым следовало бы на любом уровне поддерживать их и оказывать помощь при необходимости.

В 2023 году Путин в ночь на 7 января находился на службе в храме Благовещенского собора Московского Кремля.