Ново-Огарево, Московская область, 7 января, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Глава государства пообщался с родными Героев СВО в канун Рождества и пообещал им поддержку со стороны государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причём на всех уровнях, чтобы это было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна», — сказал Путин.

Президент добавил, что жизнь многообразна и сложна, поэтому часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. Он выразил надежду, что так и будет.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года Владимиру Путину представили десятый доклад, в котором выдвигались инициативы по решению системных проблем, имеющихся у участников боевых действий и их семей. Рабочая группа предложила установить дополнительные меры поддержки и откорректировать существующие механизмы оказания помощи участникам СВО. В рамках выдвинутого предложения было рекомендовано уточнить порядок снятия ограничений по счетам бойцов, имеющих задолженность, на период приостановления исполнительного производства.

Также предлагалось приравнять детей, достигших 18 лет и окончивших школу, к членам семей военнослужащих, — до 1 сентября года завершения обучения.

Кроме того, поступило предложение об утверждении дополнительных гарантий и мер стимулирования для членов семей бойцов, погибших в ходе СВО, если они запланировали долгосрочные сбережения в рамках программы негосударственной системы пенсионного обеспечения, а также отменить госпошлину за регистрацию имущества, оформленного по договору пожертвования.

Рабочая группа была создана в 2022 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина.