Москва, 7 января, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в ходе спецоперации Героев РФ, поздравляя гостей с Рождеством, назвал этот православный праздник братским единением народов России.

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«Я вас всех поздравляю с праздником, тёплым и душевным», — обратился Путин к семьям участников СВО.

Президент сказал, что Рождество «характеризуется ярко выраженным братским единением народов России».

При этом российский лидер добавил, что представители других традиционных конфессий в стране также поздравляют православных христиан, как и христиане поздравляют своих братьев — представителей других религий в дни их праздников.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин накануне Рождества Христова встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями погибших Героев.

Для семей в Москве организовали программу с посещением различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Детям показали лошадей в конюшне резиденции.

Президент говорил с семьями, общался и с вдовами, и с детьми. Затем Владимир Путин всех пригласил на рождественский ужин.