Москва, 7 января, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин накануне Рождества Христова встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями погибших Героев. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Резиденция в Ново-Огарево

Как пояснил Песков, на новогодние праздники для семей, как личным гостям президента, в Москве организовали программу с посещением различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Детям показали лошадей в конюшне резиденции.

Дмитрий Песков добавил, что президент говорил с семьями, общался и с вдовами, и с детьми. Затем Владимир Путин всех пригласил на рождественский ужин.

«На рождественской службе президент и семьи Героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции Ново-Огарево», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, более 270 человек стали Героями России в ходе спецоперации, свыше 320 тыс. человек получили государственные награды, а более 363 тыс. бойцов были удостоены ведомственных наград.

Владимир Путин поблагодарил руководство Вооружённых сил России и бойцов в зоне спецоперации за их мужество и героизм. Российский лидер назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением ВС России своего положения на отдельных участках.

Президент в новогоднем поздравлении обратился к бойцам СВО и заявил, что страна гордится ими.