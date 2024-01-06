Варшава, 7 января, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Польские фермеры приостановили акцию по блокировке границы с Украиной. Контрольно-пропускной пункт «Медика — Шегини» работает в обычном режиме, сообщила журналистам 6 января подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

«Сегодня было заключено соглашение о приостановке акции протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке», — сказала она.

Отмечается, что соглашения достигли министр сельского хозяйства и развития села, подкарпатская воевода и представитель протестующих, лидер подкарпатского отделения «Обманутой деревни» Роман Кондрув.

Кубас-Хул добавила, что в соответствии с соглашением все требования фермеров принимаются к реализации, а именно введение субсидии на выращивание кукурузы, увеличение объёма кредитования сельхозпроизводителей, сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Требования будут выполнены по завершении законодательного процесса и получения необходимого одобрения Еврокомиссии, сказала воевода.

Лидер подкарпатской «Обманутой деревни» заявил, что протест на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на необходимое для внесения правовых изменений время.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября 2023 года польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. КПП «Медика — Шегини» стал четвёртым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на границе двух стран.

Польские фермеры 23 декабря согласились разблокировать пункт пропуска «Медика — Шегини» при соблюдении трёх условий. Они ждали от государства дотаций на закупку кукурузы, а также что не будет повышаться сельскохозяйственный налог и продляться специальные кредитные линии.