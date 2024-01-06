Берлин, 7 января, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Депутаты от нескольких немецких партий настойчиво призвали канцлера Олафа Шольца передать Украине обещанные крылатые ракеты Taurus. При этом представители двух партий открыто заявили о необходимости наносить удары по России.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

Так, представитель партии «Зелёные» в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни заявила, что «поставка крылатых ракет давно назрела».

«Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», — цитирует Нанни немецкая газета Rheinische Post.

Депутат пояснила, что удары по РФ станут лучшим способом защитить население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права.

Такое же мнение высказал и её коллега — депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Германии, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. Он сказал, что Taurus важны, они позволяют «ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».

Кизеветтер добавил, что дальнобойные ракеты помогут ВСУ уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, а значит «Россия уйдёт из Крыма».

От Свободной демократической партии за поставку крылатых ракет выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая уже не раз говорила о необходимости посылать Киеву «больше боеприпасов, деталей для танков Leopard 2». По её словам, необходимо начать поставки украинской армии крылатых ракет.

«Мы должны наконец их поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», — аргументировала Штрак-Циммерманн.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ использует очень мало поставленных немцами танков Leopard 2 современной модификации A6. Это связано с тем, что их долго ремонтировать, а запчастей зачастую не хватает. Об этом сказал депутат бундестага, член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер.

Руководство Германии на данный момент не готово предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом 3 января заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия поставила на Украину 18 танков Leopard 2 и примерно половину из них вывели из строя. Генерал также признал, что на Западе недооценили Россию, не ожидали, что она нарастит производственные мощности, находясь под санкциями, а российская армия проявит стойкость на фронте.

Украинские беженцы должны вернуться в свою страну, чтобы служить в ВСУ. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Йоханн Вадефул.