Тель-Авив, Израиль, 6 января, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Израильская армия завершила демонтаж военных структур радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, заявил 6 января на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Gil Cohen Magen / Global Look Press

«Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа», — сказал он.

При этом Хагари добавил, что на севере анклава по-прежнему могут оставаться действующие без командиров террористы, поэтому из этих районов ещё возможны ракетные обстрелы в сторону Израиля.

По его словам, полная ликвидация ХАМАС потребует длительного времени, поэтому в 2024 году боевые действия продолжатся. Центр анклава плотно насыщен бойцами ХАМАС, а на юге сектора Газа расположен подземный город из разветвляющихся туннелей, отметил представитель ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января в телеобращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продолжится до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Израиль планирует восстановить безопасность, поскольку сохраняется напряжённость на границе с Ливаном, сказал политик.

В Турции 6 января заявили об угрозе распространения кризиса в секторе Газа на весь регион. Об этом зашла речь в ходе переговоров главы турецкого МИД Хакана Фидана с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Анкара считает необходимым скорейшее урегулирование конфликта на основе принципа двух государств (израильского и палестинского), подчеркнул турецкий дипломат.

Генассамблея ООН 9 января проведёт заседание из-за того, что США заблокировали в Совбезе предложение России. Ранее Россия внесла поправку с призывом к прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населённых пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.