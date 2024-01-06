Москва, 6 января, 2024, 23:26 — ИА Регнум. В Москве загорелся жилой многоквартирный дом на улице Большая Тульская, сообщили 6 января в столичном департаменте транспорта.

Иван Шилов ИА Регнум

«В сторону области для движения доступна одна полоса из четырёх. Рекомендуем объезжать этот участок», — написали в Telegram-канале ведомства.

По данным экстренных служб, 14-этажный «дом-корабль» загорелся на площади пять квадратных метров. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11-м этаже. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар ликвидировали в 22:16 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 января на северо-востоке Москвы спасатели получили вызов о пожаре в Высоковольтном проезде, дом 1/39. На месте выяснилось, что произошло возгорание на трансформаторной подстанции. В результате ряд потребителей остались без тепла и электричества. Часть зданий перевели на резервную схему энергоснабжения. Аварию устранили 5 января.

В посёлке Минзаг в Новой Москве 13 декабря 2023 года возник пожар, охвативший территорию сразу двух частных жилых домов. Горели постройки на улице Светлой. Информация о пострадавших пока не поступала.