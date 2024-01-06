Киев, 6 января, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом от 6 января повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада.

Так, согласно опубликованным документам, Малюку присвоено звание генерал-лейтенанта, а Покладу — генерал-майора.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью украинским журналистам Малюк напомнил о терактах на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле 2023 года, в котором украинские спецслужбы использовали морские дроны Sea Baby. По словам главы СБУ, после атак мост перестал «полноценно функционировать».

Запад не заинтересован в широкомасштабном конфликте с Россией, и единственным решением для него остаётся фактический раздел Украины. Об этом 6 января заявил британский журналист Оуэн Мэттьюс.

Действия украинского руководства и главы киевского режима Владимира Зеленского превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада, заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.