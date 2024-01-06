Москва, 6 января, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» представила президенту РФ Владимиру Путину ряд инициативных разработок, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» генеральный директор компании Алексей Лихачёв.

«Целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны», — сказал он.

Также Лихачёв отметил, что «Росатом» в 2023 году полностью выполнил гособоронзаказ.

Глава госкорпорации заявил, что горд коллективом, очень много сделано выше планового задания, которое было в начале года. «Росатом» на протяжении многих лет полностью выполняет гособоронзаказ, сейчас он заметно вырос для компании, но атомщики с успехом справляются, добавил глава госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел отечественные квантовые разработки. На стенде госкорпорации «Росатом» был представлен 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, являющийся самым мощным квантовым компьютером в России, где с помощью облачной платформы работает алгоритм расчёта молекулы.