Штат Миссури, США, 6 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт в соцсети X (бывшая Twitter) пригрозил отстранить президента США Джозефа Байдена от участия в праймериз Демократической партии, если Верховный суд не восстановит его конкурента Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«То, что произошло в Колорадо и Мэне, — позор и подрывает устои нашей республики. Хотя я ожидаю, что верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени и к Байдену», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что власти отказали Трампу в допуске до предварительных выборов в регионе, так как он «участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года».

Кроме того, Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. До этого тот же суд признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Согласно судебному решению, политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», при этом оговорено, что причастность к «мятежу» не мешает бывшему президенту принять участие в выборах в 2024 году. Иски с требованием не допустить Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии также подали ещё в 16 штатах.

Верховный суд США, чтобы избежать ситуаций, могущих привести к гражданской войне, отменит вводимые властями отдельных штатов запреты на участие кандидатов в президентских выборах 2024 года, остановить выдвижение Трампа уже сложно, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН политолог-американист Борис Межуев.