Москва, 6 января, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Российский композитор и музыковед Виктор Екимовский умер на 77-м году жизни, сообщила 6 января пресс-служба Союза композиторов России на своём сайте.

Yuri Khanon Российский композитор и музыковед Виктор Екимовский

«Виктор Алексеевич Екимовский имел репутацию «неукротимого новатора» и сторонника экспериментов. Он — один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия», — сказано в сообщении.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам Екимовского.

Виктор Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве, учился на историко-теоретико-композиторском факультете Гнесинского института, в классе Арама Хачатуряна. Занимал должность секретаря Союза композиторов России, являлся членом правления Союза московских композиторов, с 1996 года был председателем Ассоциации современной музыки, организатором конференций и фестивалей.

Екимовский три года преподавал в ГИТИСе, одновременно работая на радио, в частности, готовя радиопередачи «Музыкальный глобус». Он создал музыкальную часть мультфильма «Потец» по произведению обэриута Александра Введенского. Известность в музыкальных кругах ему принесли симфонические и камерно-инструментальные произведения.