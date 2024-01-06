Луганск, 6 января, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручили государственные награды жителям ЛНР, сообщил Пасечник 6 января в своём Telegram-канале.

«Вместе с первым заместителем Руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко от имени Владимира Владимировича Путина вручили государственные награды активным жителям нашей республики», — сказано в сообщении.

Солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков был удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Благодарности президента России получили педагоги Антон Кандауров и Светлана Чуприна, а также активист «Народного фронта», куратор проекта «Всё для Победы!» в ЛНР Алексей Малов.

Получившие награды — настоящие патриоты, на которых стоит равняться, отметил Пасечник.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года в посёлке Видное в пригороде Луганска после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». В церемонии приняли участие Кириенко, Пасечник и заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко. Кириенко подчеркнул, что комплекс был реконструирован по поручению президента Владимира Путина, который специально выделил на это средства из резервного фонда.

Также в ноябре 2023 года Кириенко и Пасечник вручили государственные награды и благодарности от президента России отличившимся жителям ЛНР. Среди награждённых были педагоги, общественники и главы предприятий. Троим из них были вручены медали орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За храбрость» II степени.