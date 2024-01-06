Санкт-Петербург, 6 января, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Президенту Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву после окончания спортивной карьеры предлагали стать киллером. Об этом он рассказал 6 января в интервью «РИА Новости».

Сергей Фадеичев/ТАСС Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов», — поделился он.

Васильев отметил, что он отказался, понимая, что один выстрел сделает он, а второй будет сделан в него.

«Если бы не отказался, меня бы сейчас не было. Не буду называть его имя, но это был бывший спортсмен, которого уже сейчас нет в живых», — сказал Васильев.

61-летний Васильев является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988) в эстафетных гонках и чемпионом мира (1986) по биатлону. В настоящее время он возглавляет Федерацию биатлона Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2013 года Оскар Писториус, шестикратный чемпион Паралимпийских игр, был арестован по подозрению в убийстве своей подруги Ривы Стенкамп. По словам спортсмена, он принял девушку за грабителя и несколько раз выстрелил в дверь.

В октябре 2014 года Писториус был приговорён к пяти годам лишения свободы, однако уже через год, в октябре 2015 года, был условно-досрочно освобождён и помещён под домашний арест.

В декабре 2015 года срок Писториуса был увеличен до шести лет. Однако прокуратура подала апелляцию, посчитав приговор слишком мягким. В ноябре 2017 года Верховный апелляционный суд ЮАР увеличил срок лишения свободы Писториусу в два раза — до 13 лет пяти месяцев.

В январе 2024 года бывший спортсмен вновь вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. 37-летний Писториус провёл в заключении 11,5 года.