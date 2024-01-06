Киев, 6 января, 2024, 20:47 — ИА Регнум. В Сети появилась видеозапись с извинениями девушки, мужа которой военные силой вытащили из машины на блокпосту в Закарпатье, пишет 6 января украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

В материале со ссылкой на депутата от правящей партии «Слуга народа» Георгия Мазурашу отмечается, что автомобиль семейной пары остановили для проверки на блокпосту.

«В жёсткой форме угрозами заставили уехать в ТЦК (военкомат. — Прим. ред.). На то, что в машине остаются жена с ребёнком, не обратили внимания. Сказали, оформят повестку в его ТЦК и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он исчез. Теперь он в Хустском ТЦК или уже повезли в Ровенскую область. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время», — написал депутат.

Девушка после инцидента опубликовала видео на русском языке, в котором заявила, что военные насильно увели её мужа. Она плакала и показывала плачущего ребёнка.

Позднее появилась видеозапись, на которой женщина, сидя в административном помещении, на украинском языке извинилась и заявила, что ей «стыдно перед ВСУ» за свой предыдущий ролик, который она записала якобы в состоянии «эмоционального стресса».

Как передавало ИА Регнум, похожий случай произошёл в Закарпатской области 13 ноября. Сотрудники военкомата насильно задержали водителя автобуса, привезшего из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо, и вручили ему повестку о призыве в ВСУ. Мужчина остановился на ночлег в хостеле, где его силой задержали работники военкомата вместе с полицией. Он был единственным водителем для детской группы спортсменов, но это во внимание не приняли. У мужчины силой отняли телефон, не дав ему связаться с родными и тренерами. После прохождения медкомиссии водителю дали военный билет и отправили в учебный центр в Чернигове.

В конце ноября в Днепропетровске повестку выписали 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование. А 1 января военкомы приехали на горнолыжный курорт в Закарпатье. СМИ опубликовали фотографии и видеоролик, где видны люди в камуфляже, которые подходят к отдыхающим «для беседы».