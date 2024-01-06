Симферополь, 6 января, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крмыскому мосту возобновлено, сообщается 6 января в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Крымский мост 6 января закрывали для движения автотранспорта четыре раза. Ограничения вводились около 0:15 мск, 12:25 мск, 15:10 мск и 18:40 мск. Движение перекрывалось на 1 час, 1 час 20 минут и 1 час 10 минут (дважды) соответственно.

Введение ограничений приводило к образованию очередей с обеих сторон моста. Днём 6 января после третьего временного перекрытия в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту сообщали, что в очередях стоят более тысячи автомобилей, а время ожидания составляет около двух часов.

По данным на 20:00 мск, в очереди со стороны Тамани находится 59 транспортных средств, а со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

После снятия ограничений движения по мосту в ночь на 6 января в Министерстве обороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над полуостровом. Вечером 6 января, после третьего перекрытия моста, в ведомстве проинформировали, что над северо-западной частью Чёрного моря были уничтожены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун».