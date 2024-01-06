Токио, 6 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В центральном регионе Японии произошло необычное землетрясение с противоречивыми характеристиками. Об этом 6 января сообщили в японском метеорологическом управлении.

Анастасия Павлова ИА Регнум

Отмечается, что магнитуда составила 4,4, что является обычным для афтершоков средней силы показателем. Однако уровень сейсмической интенсивности составил 6 по японской шкале, что соответствует сильным землетрясениям магнитудой выше 6.

Кроме того, очевидцы отмечают, что сильных толчков не ощущалось. Не исключено, что противоречивость данных могла быть вызвана неисправностью в оборудовании.

В японском метеорологическом управлении планируют провести пресс-конференцию с целью разъяснения ситуации.

Как передавало ИА Регнум, серия крупных землетрясений произошла 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии. Самое сильное было магнитудой 7,6. Из-за подземных толчков объявлялась угроза цунами.

По последним данным, погибли 126 человек, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.