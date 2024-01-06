Лондон, 6 января, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Российские войска пока что не применяли одну из самых разрушительных ракет «Циркон» по военным объектам на территории Украины. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

«Русские ещё не применили свою самую передовую ракету «Циркон», которую, как мы знаем, уже начали производить серийно», — сказал Меркурис.

Он добавил, что количество подобных ракет, которые стоят на вооружении в ВС РФ, неизвестно. Он отметил, что «Циркон» представляет из себя гиперзвуковое оружие, траекторию которого распознать невозможно.

«Можно только представить себе, что произойдёт, если они её запустят», — сказал аналитик.

По мнению Меркуриса, Россия продолжит наносить «разрушительные удары» по объектам, связанным с «киевскими силовиками», допустив, что в подобных ударах будут применяться наиболее продвинутые виды вооружения РФ.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Также министр обороны информировал, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине.

Шойгу добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения для армии РФ. Кроме того, сокращены сроки разработки и испытания вооружений. Если ранее, в обычных условиях, для этого требовалось пять-восемь лет, то сегодня это делается в течение четырёх-семи месяцев, сказал он.

Кроме того, в мае обозреватель британского издания The Telegraph Гарри де Кетвилль написал, что гиперзвуковые ракеты представляют собой серьёзный вызов для западных стран, поскольку они очень быстры и их трудно сбить. Он уточил, что в настоящее время в арсенале российской армии появляется всё больше вариантов такого оружия.

Автор статьи отмечал, что от гиперзвуковых ракет, подобных «Циркону», у военных стратегов «по спине бегут мурашки», а эксперты утверждают, что российское вооружение вызывает серьёзную озабоченность у ВМС Соединённых Штатов.

Вместе с тем в январе прошло года президент Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые системы «Циркон» способны надежно защитить безопасность России. Глава государства подчеркнул, что аналогов российской ракете нет ни у одной из стран мира.

Перед этим аналитик Ян-Фредерик Вендт в статье для издания Frankfurter Rundschau заявил, что страх в западных военных специалистов вселяют российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он отметил, что снаряды «Циркона» управляются даже после того, как они были выпущены, что делает их практически неуязвимыми для систем противовоздушной обороны (ПВО).