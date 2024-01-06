Париж, 6 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. В 2023 году французская дипломатия в значительной мере утратила своё влияние в Африке, а бывшие союзники Парижа на фоне военных переворотов и политических конфликтов всё чаще ищут сотрудничества с другими странами, отметили 6 января обозреватели французской радиостанции RFI.

Djibo Issifou/dpa/globallookpress

«Дипломатия Франции в 2023 году существенно утратила свои позиции в Африке по мере того, как её бывшие союзники направили усилия своей внешней политики в другие стороны после серии военных переворотов и политических потрясений», — отметили авторы репортажа.

В 2024 году ситуация для Франции, вероятно, ухудшится на фоне недавних переворотов в Нигере, Буркина-Фасо, Габоне, полагают обозреватели радиостанции.

В отношениях Франции со странами Африки наступает «поворотный момент», эти отношения находятся в самой низкой точке со времен колонизации, и, хотя французские войска пока остаются в ряде стран континента, включая Кот-д’Ивуар, Сенегал и Габон, их сохранение там находится под вопросом, отметили опрошенные журналистами эксперты.

Экономическое сообщество стран Западной Африки, которое фактически было задумано и создано Францией, из экономической организации всё больше превращается в военно-политическую, а среди её целей теперь в приоритете борьба с переворотами, отмечал ранее в статье для ИА Регнум африканист Виктор Васильев.

Крах «французской Африки» наряду с другими событиями и тенденциями 2023 года, в числе которых — обход Россией санкций через страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, расширение БРИКС, возвращение в мировую политику лидеров, которых Запад объявлял изгоями, и война в Газе — всё это признаки отступления гегемонии Запада и возвышения Глобального Юга, отмечал в свою очередь обозреватель ИА Регнум Александр Васильев.